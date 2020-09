Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - Brennt Baumstumpf am Eingang Solebad

Werne (ots)

Am Freitagmittag den 11.09.2020 wurde um 11:21 Uhr der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne per digitalem Meldeempfänger zu einem brennenden Baumstumpf am Eingang zum Solebad in der Straße Am Hagen in Werne alarmiert. Der Einsatztext auf dem Meldeempfänger lautete: "FEUER_1 - Brennt Baumstumpf am Eingang. Die 8 Einsatzkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen (1-HLF20-1 und 1-DLK23/12) aus. An der Einsatzstelle eingetroffen, wurden sie von einem im Solebad arbeitenden Kameraden in Empfang genommen und zur Einsatzstelle im Bereich des Fußgängerweges zwischen der Kurt-Schumacher-Straße (an der Horne entlang) zum Solebades geführt. Im trockenen Randbereich des Weges brannte ein Baumstumpf. Da das Feuer glücklicherweise relativ schnell gemeldet wurde, konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit der letzten Wochen weißt Ihre Feuerwehr eindringlich darauf hin, keine brennenden Gegenstände wie z.B. Zigarettenkippen oder ähnliches achtlos zu entsorgen. Das Feuer hatte sich in einem Baumstumpf ausgebreitet. Mit einem Wasserlöscher vom Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte der Angriffstrupp das Feuer schnell löschen. Mit der Wärmebildkamera vergewisserte man sich das alle Glutnester gelöscht waren. Nachdem die Gerätschaften an der Wache wieder aufgefüllt und gesäubert, verlastet waren, konnte der Leitstelle in Unna um 11:52 Uhr Einsatzende gemeldet werden. Im Einsatz war ebenfalls die Werner Polizei.

