Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ3 - Junge nach durchschwimmen der Lippe mit Migräne. Nachforderung eines Bootes, Kind von anderer Uferseite retten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Der Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Freitagnachmittag um 16:30 Uhr mit dem Einsatzstichwort "TH_1 - Junge nach durchschwimmen der Lippe mit Migräne. Nachforderung eines Bootes, Kind von anderer Uferseite retten" zur Lippe im Stadtteil Stockum gerufen. Der Löschzug Stockum rückte mit drei Fahrzeugen [Hilfeleistungslöschfahrzeug 3-HLF20-1, Löschfahrzeug 3-LF20-1, Manschaftstransportfahrzeug 3-MTW-1] und einem Boot zur Einsatzstelle an der Lippe aus. Die Kameraden setzten im Uferbereich der Lippe das Boot ein und fuhren zur anderen Uferseite. Zur gleichen Zeit redeten die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes dem wohl leicht unterkühltem Kind gut zu. Kurze Zeit später wurde der Junge mit dem Boot ans andere Ufer gebracht und dem Rettungsdienst zur Behandlung übergeben. Es waren 13 Kameraden im Einsatz. Nach ca. 30 Minuten konnte der Rettungsleitstelle in Unna "Patient an Rettungsdienst übergeben und Einsatzende für den Löschzug 3" gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Oberbrandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell