FW-WRN: TH_1_B: Großes Wahlplakat droht auf Straße zu stürzen

Um 10:57 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "TH_1_B: Großes Wahlplakat droht auf Straße zu stürzen" zu einem kleineren sturmbedingten Einsatz auf die Münsterstraße alarmiert. An der Kreuzung Hansaring / Münsterstraße, wo mehrere größere Wahlwerbetafeln aufgestellt wurden, konnte einer der Aufsteller dem Winddruck nicht standhalten und hatte sich teilweise aus den Verankerungen gelöst. Um einen möglichen Schaden / Unfall auf der vielbefahrenen Straße zu verhindern, wurden die restlichen Verankerungen ebenfalls gelöst und das Plakat flach in die Böschung des Hornebachs verbracht. So konnte es dem Wind keinen Widerstand mehr bieten. Das Ordnungsamt der Stadt Werne sowie die betreffende Partei waren bereits informiert. Da das Dienstleistungsunternehmen der Partei keine Kapazitäten zur Verfügung stellen konnte, wurde alternativ die Feuerwehr alarmiert und beseitigte die mögliche Gefahr. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen. Der Einsatz konnte um 11:15 Uhr beendet werden.

