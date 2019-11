Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Raub gemeldet

Rheine (ots)

Einer Jugendlichen ist am Montagnachmittag (11.11.2019) auf der Bevergerner Straße ein Geldschein geraubt worden, den sie gerade in der Hand gehalten hatte. Die 15-jährige Radfahrerin war gegen 16.45 Uhr auf der Fahrradstraße unterwegs. Im Bereich zwischen Basilikastraße und der Ludwigstraße musste sie aufgrund einer Fahrradpanne anhalten. Sie stieg ab und stellte das Fahrrad an eine Hauswand. In dem Moment, als sie einen Geldschein in die andere Tasche ihrer Kleidung stecken wollte, näherte sich eine unbekannte, offenbar männliche Person, drückte sie gegen die Hauswand und entriss ihr den Geldschein. Danach flüchtete die Person in Richtung Basilikastraße. Die Person trug eine schwarze Kapuzenjacke, wobei sie die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Zudem trug die Person braune Lederschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

