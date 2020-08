Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - Anforderung durch die Polizei, Schlange gefunden -dunkel braun/ beige Flecken ca. 1m lang

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Per Funkrufmeldeempfänger wurde der Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne am 27.08.20 um 16:37 Uhr zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen. Das Einsatzstichwort lautete: "TH_1 - Anforderung durch die Polizei, Schlange gefunden -dunkel braun/ beige Flecken ca. 1m lang" im Ortsteil Wessel. Die Kameraden aus dem Löschzug 3 rückten mit 2 Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-MTW-1] und 9 Kameraden zum Einsatzort aus. Beim Eintreffen wurden sie von der Polizei eingewiesen. Zwei Kameraden in Schutzausrüstung packten beherzt die im Gras sitzende Schlange und legten sie in einen Behälter und nahmen sie anschließend mit zur Wache. Über die Leitstelle wurden zwei Kameraden der Feuerwehr Kamen mit Erfahrung im Umgang mit Schlangen zur Wache nach Stockum gerufen. Es handelt sich laut Aussage der Kamener Kameraden um eine ca. 1,5 m lange Teppichpython. Die Teppichpython wurde mitgenommen und in fachkundige Hände gegeben.Einsatzende konnte der Leitstelle gegen 18 Uhr gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Oberbrandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell