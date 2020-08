Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1_A: Ölspur im Stadtgebiet verursacht langen Einsatz

Werne (ots)

Um 21:41 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne am 26.08.2020 mit dem Stichwort "TH_1_A: Ölspur bis Baaken" zu einer Ölspur in die Berliner Straße alarmiert. Diese konnte in der Berliner Straße - beginnend in Höhe der Freigrafenstraße - gefunden werden und bis zum Verursacher-Fahrzeug bei einer Reparaturwerkstatt in der Schulzenstraße im Gewerbegebiet Wahrbrink problemlos verfolgt werden. Die Polizei stellte daraufhin den Fahrzeughalter fest. Es handelte sich um eine Dieselspur und auf den gut zwei Kilometern Länge kam es teils zu erheblichen Verunreinigungen, die als Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer den Feuerwehreinsatz erforderlich machten. Diese sicherte zunächst die Strecke mit Warntafeln und Blitzleuchten und streute die Gefahrenschwerpunkte mit Bindemitteln ab, das einer fachgerechten Entsorgung zugeführt wird. Aufgrund der Länge der Verunreinigung wurde ein Spezialunternehmen mit der fachgerechten Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Die nächtliche Reinigungsaktion dauerte bis etwa 1:30 Uhr am 27.08.2020. Erst danach konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.Im Einsatz waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr Werne, die Polizei sowie ein Spezialunternehmen aus Hagen.

Hinweis der Feuerwehr: Öl- und Dieselspuren sind eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer. Insbesondere bei Zweirädern kommt es oft zu Unfällen durch solche Straßenverunreinigungen. Sollte man einen entsprechenden Schaden an seinem Fahrzeug bemerken - wie im vorliegenden Fall offensichtlich geschehen - dann ist es geboten, die Kreisleitstelle über die Notrufnummer 112 zu informieren. Diese veranlasst alles Notwendige, wodurch Unfälle und Schäden vermieden werden. Für die Kosten des Feuerwehreinsatzes und der Straßenreinigung kommt im Allgemeinen die Fahrzeughaftpflichtversicherung auf.

