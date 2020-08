Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher klauen Katalysatoren und Pkw im Wert von 20.000 Euro von Firmengelände: Zeugen in Espenau gesucht

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag bei einem Autoverwerter in der Straße "Im Gewerbepark" in Espenau eingebrochen. Dabei hatten es die Täter offenbar gezielt auf dort in einem Gebäude gelagerte Katalysatoren abgesehen, von denen sie rund 300 Stück entwendeten. Zudem stahlen die Einbrecher einen weinroten Daewoo Lanos ohne Kennzeichen vom Firmengelände. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Schaden, den die Unbekannten durch das gewaltsame Aufbrechen von Toren und Türen verursachten, wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Ermittler der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen und Fahrzeug beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, lässt sich Tatzeit anhand der Bilder einer Überwachungskamera recht genau eingrenzen. Demnach hatten am Tatort vier maskierte Täter in der Zeit zwischen 01:20 Uhr und 03:15 Uhr agiert. Nach bisherigen Erkenntnissen transportierten die Unbekannten das Diebesgut mit einem eigenen Fahrzeug sowie dem gestohlenen Daewoo ab und flüchteten in Richtung Hermann-Gmeiner-Straße. Wie sie bei dem Autodiebstahl genau vorgingen, ist bisher noch ungeklärt. Auf das Konto derselben Täter geht nach ersten Ermittlungen auch ein Kennzeichendiebstahl von einem VW Golf, der auf einem Nachbargrundstück abgestellt war. Von den beiden Kennzeichen KS-TS 284 fehlt trotz sofort eingeleiteter Fahndung bislang jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

