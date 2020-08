Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Busfahrer beleidigt und Fahrerkabine mit Bier übergossen: Zeuge verfolgt Täter

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Weil ihm wegen eines fehlenden Fahrscheins die Fahrt mit dem Bus verwehrt wurde, geriet am gestrigen Sonntagabend ein 29-Jähriger in der Wolfhager Straße derart in Rage, dass er gegen die Busfahrerkabine schlug, eine Bierflasche über der Kabine auskippte und den Fahrer beleidigte. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Vorfall beobachtet hatte und dem flüchtenden Täter gefolgt war, konnte er anschließend durch die Polizei festgenommen werden. Wie sich dann herausstellte, lag gegen den 29-Jährigen aus Kassel auch noch ein Haftbefehl vor. Da er die Geldstrafe von 300 Euro, zu der ihn ein Gericht verurteilt hatte, bezahlte, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Wie der Busfahrer den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichtete, hatte er mit dem Linienbus gegen 18:30 Uhr an der Haltestelle "Paul-Gerhardt-Kirche" angehalten. Dort wollte der 29-Jährige mit seiner Begleiterin in den nun haltenden Bus einsteigen und erklärte dem Fahrer, dass er in den letzten Wochen aufgrund der Corona-Pandemie immer hinten eingestiegen sei und auch jetzt keinen Fahrschein benötige. Als der 62-jährige Fahrer eine Mitnahme ohne Ticket verweigerte, sei der Fahrgast zunehmend aggressiv geworden und habe zunächst mehrfach mit der Faust gegen die Scheibe der Fahrerkabine geschlagen. Nachdem er seine Bierflasche über der Kabine ausgekippt und den Busfahrer auf das Übelste beleidigt hatte, flüchtete er mit seiner Begleiterin in Richtung des Harleshäuser Bahnhofs. Der 62-Jährige erlitt nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzungen. Ob durch das Übergießen des Lenkrads, des Sitzes und der Bedienelemente im Bus Schäden entstanden sind, ist bislang noch nicht geklärt. Dank des 38-jährigen Zeugen aus Kassel, der dem Täter unauffällig gefolgt war und der alarmierten Polizei telefonisch den Standort des Flüchtenden mitteilte, klickten nur 20 Minuten später die Handschellen für den 29-Jährigen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest hatte 0,9 Promille zum Ergebnis. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell