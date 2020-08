POL-KS: Zigarettenautomat in Balhorn gestohlen; aufgebrochener zweiter Automat in Zierenberg gefunden: Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Bad Emstal / Zierenberg (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag im Bad Emstaler Ortsteil Balhorn gewaltsam einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Einkaufsmarktes abgehebelt und entwendet. Zudem fand eine Spaziergängerin in Zierenberg am Sonntag auf einem Feldweg einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten, bei dem es sich jedoch nicht um den in Balhorn gestohlenen, sondern einen anderen Automaten handelt. Die Ermittlungen zu beiden Fällen führen nun die Beamten der Polizeistation Wolfhagen. Sie suchen nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl in Balhorn oder dem Ablegen des mutmaßlich gestohlenen Automaten in Zierenberg geben können. Derzeit ist noch unklar, ob beide Fälle im Zusammenhang stehen.

Bei dem Diebstahl des Zigarettenautomaten in Balhorn hatte, wie sich erst später herausstellte, eine Zeugin möglicherweise die Täter beobachtet. Der am Freitagmorgen von der Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße angezeigte Diebstahl ereignete sich demnach um 2:30 Uhr in der Nacht. Die Zeugin beobachtete zu dieser Zeit im Bereich des Tatorts zwei Männer mit einem grünen Pkw, die offenbar für den Diebstahl des Automaten mitsamt darin befindlicher Tabakwaren und Bargeld verantwortlich sind. Es soll sich um einen ca. 1,75 Meter großen Mann mit grauem Pullover, grauer Hose und kurzen Haaren sowie einen ca. 1,90 Meter großen Mann mit grauer Jogginghosen, schwarzem Pulli und schulterlangen schwarzen Haaren gehandelt haben. Zu dem grünen Pkw ist lediglich noch bekannt, dass kein hinteres Kennzeichen angebracht gewesen war. Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeistation Wolfhagen berichtet, hatten die Täter den an der Außenwand des Einkaufsmarktes angeschraubten Automaten mit unbekanntem Werkzeug brachial abgehebelt und anschließend vermutlich mit dem grünen Pkw abtransportiert. Das Fahrzeug war vom Tatort auf der Hauptstraße in Richtung Teichhecke weggefahren.

Spaziergängerin findet Automat auf Feldweg

Den aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Zierenberg fand am gestrigen Sonntagmorgen gegen 8:45 Uhr eine Spaziergängerin auf einem Feldweg in der Nähe des Einkaufsmarktes am Ortsausgang Richtung Oberelsungen. Wie die dorthin gerufenen und zur Spurensuche eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen feststellten, war der Automat von den Tätern dort entsorgt worden, nachdem sie ihn zuvor mit elektrischem Werkzeug aufgeschnitten und Bargeld sowie Zigaretten entnommen hatten. Auch in diesem Fall ist davon auszugehen, dass der Automat zum Entsorgen mit einem Fahrzeug transportiert worden war. Woher dieser Automat letztlich stammt, konnte am gestrigen Sonntag noch nicht über die Betreiberfirma in Erfahrung gebracht werden. Die Ermittlungen dazu laufen derzeit.

Wer bezüglich des Diebstahls in Balhorn in der Nacht zum Freitag oder hinsichtlich der Entsorgung des aufgebrochenen Automaten in Zierenberg Beobachtungen gemacht und den Ermittlern der Polizeistation Wolfhagen Hinweise auf die Täter geben kann, melden sich bitte unter Tel. 05692 - 98290.

