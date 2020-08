Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Fahrradgeschäft: Alarmanlage verjagt Täter; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte sind am späten Samstagabend in ein Fahrradgeschäft in der Kasseler Nordstadt eingebrochen. Nachdem die Alarmanlage des Betriebs ausgelöst hatte, flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Niedervellmarer Straße. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind auf der Suche nach Zeugen.

Der Einbruchsalarm des Fahrradgeschäfts an der Holländischen Straße, nahe der Stadtgrenze zu Vellmar, war gegen 23 Uhr ausgelöst worden. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter durchweg brachial vorgegangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sie ein rückwärtiges Fenster am Gebäude aufgehebelt und dieses anschließend aus der Verankerung gerissen. In den Geschäftsräumen brachen sie eine weitere Tür auf und versuchten, eine Wand zu durchbohren. Anwohner hatten nach der Auslösung der Alarmanlage beobachtet, dass die mutmaßlichen Täter durch ein Gebüsch in Richtung des Wendehammers in der Niedervellmarer Straße gerannt waren. Dort verliert sich ihre Spur. Es soll sich um zwei dunkel gekleidete Männer gehandelt haben, die schlank und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß waren. Ob sie für die weitere Flucht ein Fahrzeug nutzten, ist bislang nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Fahrradgeschäfts beobachtet hat und den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell