Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mülltonnenbrand greift auf Büsche über: Kripo bittet um Hinweise zur Ursache

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in der Straße "Vor der Prinzenquelle" in Kassel-Kirchditmold. Das Feuer griff von der Altpapiertonne, die neben Glascontainern im Bereich eines Grünstreifens stand, im weiteren Verlauf auf ein angrenzendes Gebüsch über. Das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer weiter auf dem bewachsenen Grün- bzw. Waldstreifen ausbreiten konnte. Die genaue Ursache für den Brand steht momentan nicht fest. Ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln wird nicht ausgeschlossen, weshalb die weiteren Ermittlungen beim für Branddelikte zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo wegen Herbeiführens einer Brandgefahr und Sachbeschädigung geführt werden. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die im Bereich der Brandstelle am Donnerstagnachmittag Beobachtungen gemachten haben, die im Zusammenhang mit dem Brandausbruch stehen könnten. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell