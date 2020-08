Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer (05.08.2020)

Mühlheim an der Donau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der Lenker eines Motorrades, der am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr die Landesstraße 277 aus Richtung Mühlheim in Fahrtrichtung Fridingen befuhr und kurz nach Mühlheim stürzte. Der Motorradfahrer wurde am Unfallort durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt, eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Ein Fremdschaden ist bei dem Verkehrsunfall nicht entstanden. Das beschädigte Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert.

