Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald - Erdmannsweiler) Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Königsfeld im Schwarzwald - Erdmannsweiler (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der am Mittwochabend, kurz nach 17.30 Uhr, an der Einmündung der Ortinstraße auf die Neuhauser Straße passiert ist. Eine 54-jährige Fahrerin eines Fiat Puntos wollte von der Ortinstraße nach rechts auf die Neuhauser Straße abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf den 74-jährigen Radfahrer, der sich mit einem Pedelec von links auf der bevorrechtigten Straße der Einmündung näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall zog sich der schon ältere Biker leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Bei dem Unfall wurden die beteiligten Fahrzeuge nur leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell