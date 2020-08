Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mit geparkten Autos zusammengestoßen - Unfall fordert über 10.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen, möglicherweise in einem Moment der Unachtsamkeit, ist ein 76-jähriger Fahrer eines Renault Clios am Mittwochabend heftig gegen zwei in der Wasenstraße geparkte Autos gefahren. Der Mann war gegen 18.40 Uhr auf der Wasenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Etwa auf Höhe Gebäude Nr. 55 geriet der Wagen des 76-Jährigen zu weit nach links und prallte zunächst gegen einen dort geparkten Ford Fiesta. Im weiteren Verlauf wurde der Clio nach rechts abgewiesen und stieß noch gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Bus. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Vorsorglich rückte dennoch eine Rettungswagenbesatzung an, um nach dem Unfallverursacher zu sehen. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich im Anschluss um die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Autos.

