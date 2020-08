Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Wertsachen aus zwei abgestellten Autos in der Kalkofenstraße gestohlen

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochabend, 18 Uhr, haben unbekannte Täter mehrere Wertsachen aus zwei in der Kalkofenstraße abgestellten Autos gestohlen. Die Diebe gelangten auf bislang nicht bekannte Art und Weise in das Innere eines Toyota Avensis und eines SUV´s des Typs Toyota RAV4, die vor einem Anwesen vor der Kalkofenstraße nahe der Kreuzung Romäusring abgestellt waren. Aus den beiden Autos entwendeten die Täter jeweils eine Geldbörse und aufgefundenes Bargeld. Zudem erbeuteten die Diebe diverse Fahrzeug- und Ausweispapiere, welche sich in den Geldbörsen befanden. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl entgegen.

