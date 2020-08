Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Nicht aufgepasst und gegen geparkten VW Bus gefahren - 20.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden an einem VW Golf und einem VW Bus sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, gegen 11.15 Uhr, auf der August-Bebel-Straße ereignet hat. Ein 85-jähriger Senior fuhr in den späten Vormittagsstunden mit seinem Golf auf der August-Bebel-Straße. Etwa im Bereich des Gebäudes 39 verlor der Mann vermutlich aus Unachtsamkeit die Kontrolle über den Golf und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Bus. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

