POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) In Blumenfachgeschäft eingebrochen

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Vermutlich vier Jugendliche sind in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, kurz nach 04 Uhr, in ein Blumenfachgeschäft am Bärenplatz eingebrochen. An der Gebäuderückseite gelangten die Einbrecher über ein gekipptes Fenster in das Innere des Geschäfts, wo sie verbliebenes Wechselgeld aus der Kasse entwendeten. Ob die Täter noch weitere Wertsachen erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Anwohner konnten die vier Personen bei der Flucht aus dem Gebäude beobachten. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt weitere Hinweise entgegen.

