Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Radfahrer stürzt schwer

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagmorgen, 14.07.2020, in Klettgau-Erzingen schwer gestürzt. Wohl wegen eines Schwindelgefühls war der 26-jährige gegen 09:20 Uhr ohne Fremdeinwirkung in der Dorfstraße zu Fall gekommen. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

