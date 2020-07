Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Handy in der Hand und unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Mit dem Handy in der Hand und mutmaßlich unter Drogeneinfluss war ein Autofahrer am Dienstagmittag, 14.07.2020, in Murg unterwegs. Der 26-jährige war von einer Polizeistreife gegen 16:15 Uhr wegen der verbotenen Handynutzung angehalten worden. Da bei der Kontrolle noch der Verdacht aufkam, der Fahrer könnte unter Drogeneinfluss stehen, wurde ein Schnelltest gemacht. Dieser zeigten einen positiven Befund auf THC und Kokain. Eine Blutprobe folgte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

