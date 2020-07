Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Pkw aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 14.07.2020, ist in Albbruck ein Pkw aufgebrochen worden. Der Wagen war über Nacht vor einem Garagentrakt an der Ecke Eichenweg/Schulstraße abgestellt. Am Morgen wurde die beschädigte Heckscheibe entdeckt. Aus dem Wagen fehlt eine graue Damenhandtasche, in der sich allerdings nichts Wertvolles befand. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Tel. 07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell