Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Traktor überschlägt sich auf Feld - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Traktor mit einem Heuwender hat sich am Dienstag, 14.07.2020, auf einem Feld bei Wutach-Ewattingen überschlagen. Der 61 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt. Gegen 12:35 Uhr war der Traktor bei Arbeiten in einem Steilhang an der L 171 umgekippt. Das Gefährt überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Bergwacht und die Feuerwehr ausgerückt. Letztere sicherte den Traktor und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Ein Abschleppunternehmen barg den Traktor. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

