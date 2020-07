Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Mann erleidet bei Auseinandersetzung Stichverletzungen am Bein und leistet Widerstand

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 15.07.2020, kam es in St.Blasien auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Beteiligten erlitt dabei Stichverletzungen am Bein. Eine Messerstecherei war kurz vor 01:00 Uhr der Polizei gemeldet worden. Nach bisherigen Ermittlungsstand war es innerhalb einer Gruppe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen und einem 18-jährigen gekommen. Der Grund ist noch unbekannt. Der 18-jährige soll dabei ein Messer eingesetzt haben und seinem Widersacher die Verletzungen zugefügt haben. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte ein Teil der Gruppe festgestellt werden. Der durch Messerstiche Verletzte war nicht darunter. Dieser war nach Hause gegangen, was auch durch entsprechende Blutspuren belegt wurde. In der Wohnung traf die Polizei auf den deutlich alkoholisierten Verletzten, der sich aggressiv zeigte und eine medizinische Behandlung strikt ablehnte. Da aus ärztlicher Sicht eine medizinische Versorgung dringend geboten war, wurde der Verletzte in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich und wurde beleidigend. Mit Polizeibegleitung ging es dann ins Krankenhaus. Auch sein Kontrahent musste sich seine durch Faustschläge erlittenen Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten St.Blasien übernommen.

