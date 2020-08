Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Radfahrer übersieht beim Queren der Straße ein Pkw (06.08.2020)

Singen (ots)

Schwerverletzt musste ein 82-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in der Rielasinger Straße ins Krankenhaus gebracht werden. Der Senior wollte von einem Privatgrundstück die Straße überqueren und übersah hierbei den Pkw eines 58-jährigen Mannes, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Autofahrer versuchte durch eine Ausweichbewegung den Unfall zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Mit dem Lenker touchierte der 82-Jährige die Beifahrerseite, stürzte und verletzte sich hierbei schwer.

