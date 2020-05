Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen aufgenommen

Rastatt (ots)

Die genauen Hintergründe eines Wohnwagenbrands am Sonntagabend in der Lochfeldstraße sind noch nicht abschließend geklärt. Auch Ermittlungen im Verlauf des Montags lassen noch keine genauen Rückschlüsse zu. Fest steht bislang, dass der Wohnanhänger gegen 22 Uhr in Flammen stand und durch alarmierte Feuerwehrkräfte gelöscht wurden musste. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde in dem Wagen der Leichnam eines noch unbekannten Mannes entdeckt. Die Ermittlungen zur Identität des Unbekannten sowie zur Ursache des Brandes dauern an. Aktuell liegen keine Erkenntnisse auf Brandstiftung vor. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

