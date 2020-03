Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Paralleleinsätze im Stadtgebiet

Bonn (ots)

Bonn, 20.03.2020 ab 10:30 Uhr

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Vormittag in kurzer Abfolge zu gleich drei Brandmeldungen im Stadtgebiet alarmiert.

Wegelerstraße, Bonn-Weststadt Am Rechenzentrum der Bonner Universität brannte eine Kälteanlage in voller Ausdehnung. Das in der Größe eines Überseecontainers gefertigte Gerät stand im Freien und brannte mit weithin sichtbarer Rauchentwicklung. Zahlreiche Anrufer aus dem Stadtgebiet meldeten der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst das Brandereignis. Durch den entstehenden Rauch löste auch die automatische Brandmeldeanlage des Gebäudes aus, sodass sich die anwesenden Mitarbeiter frühzeitig eigenständig in Sicherheit brachten. Das Feuer wurde von Einsatzkräften der Feuerwache 1 mit zwei Strahlrohen unter Atemschutz gelöscht. Weiterhin wurden die betroffenen Teile des Gebäudes entraucht und mittels Messgeräten kontrolliert. Verletzt wurde niemand, an der Kälteanlage entstand Totalschaden. Der Einsatz dauerte etwa 2 Stunden. Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1,2 und 3 sowie den Löscheinheiten Dransdorf, Endenich, Lengsdorf und Röttgen der Freiwilligen Feuerwehr.

Pennefeldsweg, Bonn-Lannesdorf In einem metallverarbeitenden Betrieb brannte es in einem Sinterofen zur veredelung von Metallen. Der Entstehungsbrand wurde von Betriebsangehörigen mit CO2-Feuerlöschern unter Kontrolle gebracht. Die Maßnahmen wurden von Einsatzkräften der Feuerwache 3 fortgeführt und der betroffene Bereich mittels Hochleistungslüftern entraucht. Im Einsatz waren für rund 2 Stunden, 25 Einsatzkräfte von der Feuerwache 3 und der Löscheinheit Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

U-Bahn Haltepunkt Ramersdorf Die im Haltepunkt verbaute automatische Brandmeldeanlage meldete ein Brandereignis. Die Kontrolle des Bereiches durch Einsatzkräfte der Feuerwache 2 ergab, dass die Anlage aufgrund von Bauarbeiten ausgelöst hatte. Einen Brand gab es nicht. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2.

