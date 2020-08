Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Das Abbiegen eines Motorradfahrers falsch gedeutet - Biker schwer verletzt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, auf der Spittelbergstraße ereignet hat, ist ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Biker war auf der Spittelbergstraße unterwegs und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Ein nachfolgender junger Fahrer eines VW Golfs verkannte die Situation und prallte gegen das abbiegende Motorrad. Beim folgenden Sturz wurde der 22-jährige Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An dem beteiligten Motorrad und dem Golf entstand rund 2000 Euro Sachschaden.

