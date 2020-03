Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Schwer verletzt

Oberkirch (ots)

Ein schwer verletzter Radfahrer und ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro waren nach einem Vorfahrtsverstoß am Montagmorgen in der Appenweierer Straße zu beklagen. Nach derzeitigem Sachstand war eine 53-jährige Opel-Fahrerin kurz vor 8 Uhr in östliche Richtung unterwegs, als sie nach links in die Konrad-Adenauer-Straße einbog. Hierbei übersah sie einen 45 Jahre alten Zweiradlenker. Der Mann wurde über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe geschleudert. Er musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes mit schweren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht werden.

/ya

