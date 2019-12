Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann ausgeraubt

Marsberg (ots)

Am Mittwoch erschien ein 68-jähriger Marsberger auf der Polizeiwache in Marbserg. Dieser sei Sonntagabend gegen 21.00 Uhr vor seiner Wohnung in der Bahnhofstraße in der Nähe eines Kulturvereins ausgeraubt worden. Zwei circa 1.70 - 1.80 Meter große Männer schlugen und traten den Mann und entwendeten anschließend seine Geldbörse. Eine genauere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Der Marsberger wurde leicht verletzt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell