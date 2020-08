Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (05.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Nicht angepasste und vermutlich deutlich überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr auf der Neuhauser Straße kurz vor der Einmündung der Semmelweisstraße in die Neuhauser Straße ereignete.

Der 22 Jahre alte Lenker eines BMW 3 befuhr hierbei die Neuhauser Straße aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Neuhausen ob Eck und geriet zunächst gegen den rechts an der der Fahrbahn verlaufenden Bordstein und anschließend auf den an der Neuhauser Straße entlangführenden Gehweg. Er verlor anschließend die Kontrolle über seinen BMW, der quer über die Fahrbahn schleuderte und gegen einen dort geparkten Fiat 500 stieß.

Beide an dem Verkehrsunfall beteiligte Pkw erlitten bei dem Zusammenstoß Totalschaden und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

