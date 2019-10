POL-IZ: 191010.2 Wesselburen: Unglücklicher Ausgang einer Einkaufstour

Polizeidirektion Itzehoe

Der Einkauf bei einem Supermarkt in Wesselburen endete am Montag für eine Seniorin mit einem Armbruch. Eine Autofahrerin fuhr die Dame an, so dass diese stürzte und sich den Arm brach.

Um 17.50 Uhr lud die Geschädigte auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Büsumer Straße Waren in den Kofferraum ihres Wagens. In diesem Moment verließ eine 72-Jährige mit ihrem Auto rückwärts eine Parklücke und fuhr dann vorwärts los. Hierbei touchierte sie die 78-Jährige, die zu Boden fiel und sich nach derzeitigen Erkenntnissen den Arm brach. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, Sachschäden entstanden bei dem Unglück nicht.

