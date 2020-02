Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland/Scharrel- Diebstahl von Buntmetall

Am Montag, den 10.Februar 2020, zwischen 00.08 Uhr und 00.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter von einem Grundstück am Krähenweg Buntmetall entwendet. Auf einer Videoaufzeichung ist zu erkennen, wie ein dunkler PKW, vermutlich VW Passat mit einem Kofferanhänger auf das Betriebsgelände fährt. Zuvor war ein geschlossener, weißer Anhänger vom Betriebsgelände einer Tischlerei in der Bahnhofstraße/Strücklingen entwendet worden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-2111) entgegen.

Saterland/Ramsloh- Sachbeschädigung an Fahrrad

Am Donnerstag, den 06.Februar 2020 zwischen 07.40 Uhr und 20.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Straße Am Ostermoor ein Fahrrad beschädigt. Das Fahrrad der Marke BULLS stand verschlossen an einer dortigen Bushaltestelle. Als der Geschädigte zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er neben den Beschädigungen fest, dass zudem der Sattel und die Fahrradkette entwendet worden waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-2111) entgegen.

Saterland/Scharrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 23.Januar 2020, zwischen 06.00 Uhr und 17.00 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW gegen die Gartenmauer eines dortigen Privatgrundstücks und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-2111) entgegen.

