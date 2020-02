Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb.) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Zeugenaufruf

Am Montag,10. Februar 2020, gegen 13:45 Uhr kam es in Essen/Brokstreek an der Einmündung B68/Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem silbernen Pkw auf der B 68 von Essen nach Quakenbrück. Als sie in Höhe der Bunner Straße war, musste sie dem entgegenkommenden, weißen Geländewagen eines 49-Jährigen ausweichen, da dieser unmittelbar vor ihrem Pkw nach links von der B 68 auf die Bunner Straße abbog. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern, wich sie dem Geländewagen nach links aus. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn auf den Grünstreifen, wo sie sich mit ihrem Pkw überschlug und auf dem Dach zu liegen kam. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand Totalschaden. Da es zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben gibt, werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeistation Essen (05434/3955) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag, 08. Februar 2020, 20.00 Uhr und Montag, 10. Februar 2020, 11.30 Uhr kam es in der Straße Rosengärten zur Sachbeschädigung eines Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines Audi A6 im Bereich der Fahrertür, der dort geparkt war. Außerdem wurde der linke Vorderreifen beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Am Sonntag, 09. Februar 2020, kam es gegen 03.15 Uhr Am Dornkamp zur Sachbeschädigung einer Fensterscheibe. Ein bislang unbekannter Täter warf eine Bierflasche gegen eine Fensterscheibe im 1. OG im Bereich eines dortigen Balkons. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahrradfahrer mit 3,15 Promille kontrolliert

Am Montag, 10. Februar 2020, wurde der Polizei gegen 11.49 Uhr ein Fahrradfahrer durch aufmerksame Zeugen gemeldet, der auffällig die Fritz-Reuter-Straße befuhr und wiederholt gestürzt sei. Vor Ort konnte ein 50-jähriger Cloppenburger festgestellt werden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 3,15 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 10. Februar 2020, wurde um 23.10 Uhr auf der Friesoyther Straße ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Pkw prallt gegen Hauswand, Fahrer leicht verletzt

Am Montag, 10. Februar 2020, kam es um 14.29 Uhr auf der Böener Straße zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen nach links von der Straße ab. Er überfuhr eine Grundstücksmauer und prallte gegen eine Hauswand. Letztendlich blieb der Wagen im Einmündungsbereich der Böener Straße und Weldemannsweg stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw und dem Haus entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 60000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr Löningen wurde auslaufendes Öl gesichert.

