Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim Brand in leerstehendem Ladenlokal

Pforzheim (ots)

In einem derzeit leerstehenden Ladenlokal im Erdgeschoß eines Hotels in der Pforzheimer Innenstadt brach am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus. Im Ladenlokal werden derzeit Renovierungsarbeiten durchgeführt. Die Hotelgäste sowie zwei Verkäuferinnen einer benachbarten Bäckerei konnten unverletzt ins Freie gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30000 Euro. Die Hotelgäste konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder ihre Zimmer beziehen. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

