Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag Brief an Fahrradfahrer

Gütersloh (ots)

Liebe Fahrradfahrer,

im Kreis Gütersloh gibt es viele schöne Traditionen. Eine davon ist, an Feiertagen mit dem Rad einen Familien- oder Gruppenausflug zu machen.

Der Feiertag Christi Himmelfahrt...bzw. Vatertag steht vor der Tür! Wir freuen uns schon auf viele gut gelaunte, Rad fahrende Grüppchen bei unseren Streifenfahrten durch den Kreis. Leider wird unsere Freude immer wieder getrübt, da bei diesen Ausflügen häufig die Verkehrsregeln deutlich in den Hintergrund geraten. Es werden rote Ampeln missachtet, mittig auf der Straße gefahren oder reichlich Alkohol getrunken, gerne auch mit laut tönenden Musikboxen am Lenker oder in einem kleinen Anhänger.

Und jetzt mal ehrlich?! Tragen Sie bei Ihren Ausflügen einen Helm? Und wenn nicht, warum? Wir raten schon seit Jahren dazu. Es ist eine freiwillige Sache, ja, aber beziehen Sie in Ihre Überlegungen doch bitte auch die Vorbildfunktion für Ihre Kinder mit ein - da scheint das Helmtragen schon selbstverständlich. Vermutlich auch, weil Sie sich darum gekümmert haben!

Allein in diesem Jahr sind bis Ende April auf den Straßen im Kreis bereits 26 Fahrrad - und Pedelec - Fahrerinnen und Fahrer als schwer verletzt in unsere Statistik eingegangen. Ein weiterer Mensch starb. Nicht alle diese Fahrradfahrer haben zuvor einen Fahrfehler gemacht. Manche haben sich auch penibel an alle Verkehrsregeln und unsere Hinweise gehalten. Diese Hinweise geben wir übrigens gerne und immer immer wieder- weil wir möchten, dass Sie sicher ankommen! Viele schwere Unfallfolgen sind durch umsichtiges und vorausschauendes Fahren vermeidbar! Und ja, manchmal wird es eben auch teuer, wenn wir Verkehrsverstöße beobachten und Sie zur Kasse bitten. Ob wir nichts "Besseres" zu tun haben, fragen Sie sich? Doch! Aber eben auch das.

Sie haben auf einem Zweirad keine Knautschzone und keinen Airbag. Im Gegensatz zu den Autofahrern, die natürlich auch auf Sie achten müssen. Häufig hören wir: "Aber ich wollte doch nur mal eben...!" Das ist alles richtig. Wir haben für Vieles Verständnis, aber die Tragik hinter den Unfällen lässt dieses "Ich wollte doch nur mal eben...!" in den Köpfen der unfallaufnehmenden Kollegen oft lange Zeit nachhallen.

Wir möchten, dass sie das Fahrradfahren in der Freizeit und auch im Alltag genießen können, aber dabei auch sicher fahren! Denken Sie an unsere Worte und an Ihre Lieben. Die möchten bestimmt noch viele unbeschwerte Stunden mit Ihnen verbringen!

Ihre Polizei Gütersloh

