Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: 1RTW: Nach Verkehrsunfall ein verletztes Kind - 3 Jahre

Bild-Infos

Download

Werne (ots)

Um 14:55 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Alarmstichwort "1RTW: Nach Verkehrsunfall ein verletztes Kind - 3 Jahre" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Die Aufgabe bestand zunächst in der Absicherung des Rettungstransportwagens gegen den fließenden Verkehr.

Vor Ort ergab die Erkundung, dass in Höhe des Parkplatzes Fuchseggen vier PKW mit insgesamt acht Personen am Unfallgeschehen beteiligt waren. Da im ersten RTW zunächst der dreijährige Junge behandelt wurde, wurde nach einer Beurteilung durch den Rettungsdienst über den Einsatzleitwagen der Feuerwehr ein weiterer RTW nachgeordert. Denn im ersten Fahrzeug klagte ein Patient über Herzbeschwerden und musste rettungsdienstlich versorgt werden. Dem Kind sowie der Mutter - und allen anderen Beteiligten - ging es allerdings gut, so dass diese nicht in ein Krankenhaus verbracht werden mussten.

Die Feuerwehr stellte zudem den Brandschutz sicher, klemmte an zwei stärker deformierten PKW die Batterien ab und unterstützte die Polizei bei den Sicherungsmaßnahmen.

Nachdem die Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst beseitigt waren, wurden ausgelaufene Medien aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt. Der Herzpatient wurde mit dem RTW zur Abfahrt Rünthe gefahren, wo ein Notarzt aufgenommen wurde, um den Patienten in ein Krankenhaus zu begleiten.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die linke Spur komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die rechte Spur und den Standstreifen abgeleitet. Kurzzeitig kam es zudem zu Vollsperrungen.

Mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei gegen 16:00 Uhr konnten die 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit ihren drei Fahrzeugen wieder einrücken. Im Einsatz waren zudem der Rettungsdienst Werne mit zwei Fahrzeugen sowie die Autobahnpolizei.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Dr. Bodo Bernsdorf (Brandoberinspektor)

Löschzugführer LZ Stadtmitte

Pressesprecher

Telefon: 0170 8552625

E-Mail: bodo.bernsdorf@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell