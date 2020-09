Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LKW-Viehtransporter, brennen die Bremsen bei KM 298

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Samstagmittag um 12:33 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne per digitalem Meldeempfänger auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Der Meldungstext lautete "FEUER_2 - LKW-Viehtransporter, brennen die Bremsen bei KM 298". Ein mit zwei Personen besetzter LKW fuhr auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen als der Fahrer bemerkte, dass Funken aus dem Radkasten schlugen und Rauch zu erkennen war. Da eine Bremse wahrscheinlich festgelaufen war, wählte der Fahrer den Notruf und beschrieb dem Disponenten in der Kreisleitstelle in Unna seine Lage. Der zuerst an der Einsatzstelle eingetroffene Leiter der Wehr, Stadtbrandinspektor Thomas Temmann konnte den nachrückenden Kräften über Funk bereits Entwarnung geben. Der Fahrer hatte mit Wasser einen ersten Löscherfolg erzielt und es brauchten nicht alle Einsatzfahrzeuge auf die Autobahn auffahren. Der LKW hatte seine Fahrt bis zum Parkplatz Hasenkämpe an der A1 fortgesetzt und hatte dort gestoppt. Die Einsatzkräfte des Löschzuges Stadtmitte, kühlten die heiß gelaufene Bremse mit einem C-Rohr ab und kontrollierten diese mit der Wärmebildkamera. Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden. Ohne das beherzte Eingreifen des LKW Fahrers hätte die Sache schlimmer für das Fahrzeug und die geladenen Schweine ausgehen können. So blieb es bei leichten Schäden im Bereich der Bremse. Gegen 13 Uhr konnte der Kreisleitstelle Einsatzende gemeldet werden und die Einsatzstelle wurde an die Autobahn Polizei aus Münster übergeben. Der LKW sollte auf dem Parkplatz Hasenkämpe stehen bleiben und die Tiere sollten umgeladen werden. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-KDOW-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1] sowie der Rettungsdienst aus Werne und die Autobahnpolizei.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Oberbrandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell