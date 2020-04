Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Geldscheine stören angeblich Messungen - Trickdiebe bestehlen Senior

Recklinghausen (ots)

Unter dem Vorwand, Messungen im Haus durchführen zu müssen, haben sich zwei Unbekannte am Dienstagmorgen Zugang zum Haus eines 80-jährigen Seniors verschafft. Die angeblichen Handwerker schilderten, dass Geldscheine die notwendigen Messungen stören könnten und forderten den Mann auf, sein Bargeld herauszuholen. Als der Senior misstrauisch wurde und bei einem Nachbarn Hilfe holen wollte, nutzten die Tatverdächtigen die Chance, nahmen das Geld und verschwanden. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. etwa 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlank, dunkelblonde Haare, kurze Haare, gut gekleidet, hatte Unterlagen dabei, sprach akzentfrei deutsch, 2. ca. 1,75 groß, schlank, dunkel gekleidet. Zeugen, die etwas zu den Männern sagen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen. Derzeit versuchen Trickdiebe und falsche Polizeibeamte vermehrt, sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen und an Geld und Wertgegenstände älterer Menschen zu kommen. Lassen Sie sich nicht durch das sichere Auftreten der Betrüger verunsichern und lassen Sie niemanden in Ihre Wohnräume oder an Ihr Erspartes. Vertrauen Sie Ihre Wertgegenstände niemals fremden Personen an! Rufen Sie selbst über 110 die Polizei, wenn Verdächtige nach Ihrem Ersparten oder anderen wertvollen Gegenständen fragen.

