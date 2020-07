POL-WOB: Verkehrsunfall: Fahrer eines Kleinkraftrollers schwerst verletzt

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg-Reislingen, Von-Droste-Hülshoff-Straße Einmündung Zollstraße 06.07.20, 13.20 Uhr

Schwerste Verletzungen zog sich am Montagmittag bei Verkehrsunfall auf der Von-Droste-Hülshoff-Straße Einmündung Zollstraße ein 17 Jahre alter Wolfsburger zu. Eine 48-jährige Wolfsburger Fahrerin eines T-Roc stieß mit dem Kleinkraftrollerfahrer zusammen, als sie um 13.20 Uhr aus der Von-Droste-Hülshoff-Straße nach links in die Zollstraße einbiegen wollte und den in Richtung Hehlingen fahrenden 17-Jährigen übersah.

Nach dem folgenschweren Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Braunschweig gebracht. Die Unfallverursacherin wurde mit Schocksymptomen in das Klinikum Wolfsburg eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Schaden von 26.000 Euro.

