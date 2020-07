Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Gustav-Hertz-Straße Ecke Marie-Curie-Allee 07.07.20, 05.55 Uhr

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von 17.000 Euro waren am frühen Dienstmorgen die Folgen eines Verkehrsunfalls an der Gustav-Hertz-Straße Ecke Marie-Curie-Allee. Eine 29 Jahre alte Ford-Fahrerin aus Weyhausen stieß im Einmündungsbereich mit einem 48-jährigen Polo-Fahrer aus Samtgemeinde Velpke zusammen. Beide Beteiligte wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Während die 29-Jährige ambulant im Rettungswagen behandelt wurde, brachten Rettungssanitäter den 48-Jährigen vorsorglich ins Klinikum. Den Ermittlungen nach wollte die 29-Jährige aus der Gustav-Hertz-Straße nach links in die Marie-Curie-Allee einbiegen und übersah den Polo-Fahrer, der seinerseits in Richtung Dieselstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell