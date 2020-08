Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Tawern (ots)

Am Donnerstag, den 27.08.2020, gegen 06:05 Uhr kam es auf der K 112 zwischen Mannebach und Tawern zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Ford Transit befuhr die K 112 von Mannebach in Richtung Tawern. Ein weißer Transporter befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Dabei geriet der weiße Transporter zu weit Richtung Fahrbahnmitte und kollidierte mit seinem linken Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel des entgegen kommenden Transporters. Nur durch ein Ausweichen des Ford Transits auf den Grünstreifen konnte eine schlimmere Kollision verhindert werden. Der Fahrer des weißen Transporters entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500,- EUR. Hinweise an die Polizei in Saarburg 06581-9155-0.

