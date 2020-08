POL-PDTR: Eigentümer gesucht

Polizeidirektion Trier

Grimburg

Durch die Polizeiinspektion Hermeskeil konnte in Kell am See ein weißes Mountain-Bike aufgefunden und sichergestellt werden. Ersten Hinweisen zufolge wurde das Fahrrad vermutlich am Mittwoch, den 19.08.2020, in der Ortslage Grimburg entwendet Der Eigentümer möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Hermeskeil 06586/915158 in Verbindung setzen.

