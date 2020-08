Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Kebab-Imbiss

Hermeskeil (ots)

Unbekannte Täter drangen in den frühen Morgenstunden des 27.08.2020 in den Alibaba-Imbiss in Kell am See ein. Dort brachen sie einen Geldspielautomaten auf und entwendeten diverse Bauteile und das Bargeld. Ebenso bedienten sie sich noch an der Registrierkasse, wo sie einen kleineren Betrag an Münzgeld mitnahmen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503/9151-0 entgegen.

