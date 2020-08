Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nach Lkw-Brand in Trier-West: Solidarisierungseffekte gegen polizeiliche Maßnahme

Trier (ots)

Am vergangenen Dienstag, gegen 21.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Lkw auf einem Parkplatz im Trierer Westen gerufen. Nachdem der in Vollbrand stehende Lkw gelöscht worden war, ergaben sich erste Hinweise darauf, dass das Feuer womöglich vorsätzlich gelegt worden war. Gegen die anschließende Sicherstellung des Lkw mittels hinzugerufenem Abschleppwagen legten sowohl der vermeidliche Besitzer des Fahrzeugs als auch dessen Begleitung lautstark Protest ein, sodass mindestens fünf weitere Personen am Tatort erschienen und man sich gemeinsam solidarisch gegen die behördliche Maßnahme gebar. Letztlich konnte die Situation nach Alarmierung weiterer Streifen kontrolliert und ohne größere Zwischenfälle bereinigt werden. Nichtsdestotrotz wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten sich unter 0651-9779/3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell