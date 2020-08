Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch zweimaliges Schlagen der Autotür beim Einsteigen gegen ein daneben geparktes Auto; Sachschaden

Trier;Kohlenstraße, Parkplatz Aldi (ots)

Am 25.08.2020,in der Zeit zwischen 14:00 und 14:30 Uhr,ereignete sich auf dem ALDI-Parkplatz in Trier-Tarforst eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer schlug die Beifahrertür seines Pkw gegen die Fahrertür eines daneben parkenden VW T-Roc, Farbe schwarz. Von einem unbeteiligten Zeugen auf sein Fehlverhalten angesprochen reagierte er gereizt. Er übergab der Zeugin einen Zettel mit seiner Mobilfunknummer und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne weitere Angaben zu seiner Person anzugeben. Die angegebene Telefonnummer erwies sich als falsch. Die Zeugin konnte zumindest Teile des Kennzeichens ablesen. Es entstand ein Schaden im hohen dreistelligen bzw. niedrigen vierstelligen Bereich. Daher bittet die Polizei Trier nun um weitere Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, Tel.: 0651/9779-3200, in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner: Herr Speicher



Telefon: 0651 9779-3200

Pitrier.wache@polizei.rlp.de





