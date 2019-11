Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Überfall auf Bäckerei gesucht

Paderborn-Marienloh (ots)

(mh) Nach einem Überfall auf eine Bäckerei am Bendeslo in Paderborn-Marienloh sucht die Kreispolizeibehörde Paderborn nach Zeugen. Der unbekannte Täter hatte das Geschäft am Mittwochmorgen gegen 06.50 Uhr betreten. Er bedrohte die Verkäuferin mit einer schwarzen Pistole und forderte die Herausgabe von Geld. Die 59-Jährige konnte jedoch in hintere Räumlichkeiten flüchten. Als sie wieder in den Kassenraum zurückkehrte, war der Täter verschwunden. Beute machte er nicht.

Der Mann wird als etwa 1,90 Meter groß und mit einer Motorradhaube maskiert beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und sprach Deutsch ohne Akzent. Eine Fahndung verlief negativ.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

