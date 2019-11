Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendliche rutscht mit Roller und stürzt

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Wewerstraße in Paderborn-Elsen hat sich am Dienstagmorgen eine Rollerfahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die 17-Jährige war gegen 07.40 Uhr in Richtung der Von-Ketteler-Straße unterwegs. Vor der dortigen roten Ampel bremste sie ab, kam dabei ins Rutschen und stürzte zu Boden. Die Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

