Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Bachelorabschluss an der Polizeiakademie Niedersachsen

Über 700 Absolventinnen und Absolventen verabschiedet

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Nienburg, Oldenburg, Hann. Münden (ots)

Corona bedingt konnte diesmal die Verleihung des "Bachelor of Arts" nicht wie gewohnt im Rahmen eines zentralen Festakts in Hannover stattfinden. Der Polizeiakademie Niedersachsen war es jedoch trotz der aktuellen Situation ein Anliegen, den 13. Bachelorstudienjahrgang und damit die zukünftigen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare am 30.09.2020 angemessen in ihre neuen Dienststellen zu verabschieden.

Unter Beachtung der aktuell gültigen Hygienevorschriften wurden parallel insgesamt sieben sehr kleinen Festakte an den drei Studienorten Hann. Münden, Nienburg und Oldenburg durchgeführt und der "Bachelor of Arts" an die 707 Absolventinnen und Absolventen verliehen. Bei diesen dienstlichen Veranstaltungen konnten Familienangehörige und Ehrengäste leider nicht teilnehmen.

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, der in den vergangenen Jahren stets persönlich die Ansprache an die angehenden Polizeikommissarinnen und -kommissare hielt, wurde als oberster Dienstherr per Videobotschaft auf allen Veranstaltungen dazu geschaltet. Er begrüßte die Absolventinnen und Absolventen im "Team Polizei". Pistorius: "Die Studierenden haben das anspruchsvolle Bachelorstudium an der Polizeiakademie Niedersachsen in der vorgegebenen Zeit auch unter den veränderten und sicher nicht leichteren Bedingungen der Corona-Pandemie erfolgreich abgeschlossen und verstärken die Polizei Niedersachsen ab sofort. Diese Berufsentscheidung steht für eine Lebenseinstellung: Diese Frauen und Männer treten für das Gemeinwohl in unserer Gesellschaft und für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger ein. Ich freue mich über diese Verstärkungen für die niedersächsische Polizei!"

Stellvertretend für die Absolventinnen und Absolventen sprachen an jedem Studienort zwei Studierende und resümierten den Verlauf ihres Studiums. Das Polizeiorchester Niedersachsen sorgte mit jeweils einer kleinen Besetzung für eine musikalische Begleitung.

Die drei besten Bachelorarbeiten mit Praxisbezug wurden mit dem bereits zum fünften Mal vom Förderverein der Polizeiakademie ausgelobten Polizei.Akademie.Award ausgezeichnet. Zudem wurden die drei jahrgangsbesten Absolventinnen und Absolventen geehrt.

Im Oktober 2017 hatten die Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter ihr Studium an der Polizeiakademie am begonnen. In den zurückliegenden drei Jahren wurden sie bestmöglich auf den zukünftigen Berufsalltag vorbereitet. Das theoretische, aber auch praktische Studium umfasst 16 anspruchsvolle Lernmodule zum Beispiel aus den Bereichen Rechts- und Sozialwissenschaften aber auch Situationstrainings sowie Abwehr- und Zugriffstechniken. Zudem absolvieren die Studierenden zwei dreimonatige Praktika in den Polizeidienststellen vor Ort. Aufgrund der Corona bedingten Restriktionen hatte der Jahrgang seit März die Studieninhalte vorrangig online im Rahmen eines Fernstudiums vermittelt bekommen. Die Ergebnisse des Abschlussjahrgangs lassen erkennen, dass die Qualität darunter nicht gelitten hat.

"Die Anforderungen an unseren Polizeinachwuchs sind hoch und das müssen und werden sie auch bleiben" betonte Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen. "Das hohe Niveau zu halten ist mit Blick auf die Corona bedingten Einschränkungen nicht immer leicht. Wir haben im März den Präsenzbetrieb im Studium vorübergehend runterfahren und bis in den Mai hinein auf Online basierte Lehre umstellen müssen. Zwar kommt seither schrittweise wieder Leben in die Akademie, aber von einem annähernden Normalbetrieb sind wir noch entfernt."

Nun erfolgte der Bettenwechsel an der Polizeiakademie Niedersachsen. Die jungen Polizeikommissarinnen und -kommissare wurden zum 1. Oktober in die Polizeidienststellen des Landes versetzt, sorgen dort für eine personelle Verstärkung und sind nun für die Sicherheit in Niedersachsen mit verantwortlich. Parallel haben Anfang Oktober 2020 mehr als 600 neue Polizeistudierende ihr dreijähriges Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen neu begonnen. In der Summe werden damit aktuell rund 3.500 Nachwuchskräfte im Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen auf den Polizeiberuf vorbereitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiakademie Niedersachsen

Pressestelle

Sara Haack

Telefon: 05021/844-1024

E-Mail: sara.haack@polizei.niedersachsen.de

http://www.pa.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell