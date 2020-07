POL-AK NI: "Storytelling" - Polizei sichert Erfahrungswissen Polizeiakademie Niedersachsen richtet digitale Tagung in Lüchow aus

Polizeiakademie Niedersachsen

Unter dem Motto "Digitale Transformation" lud die Polizeiakademie Niedersachsen zur 4. Alumni-Tagung ein - in diesem Jahr im neuem Format: 60 Alumni waren bei der Polizeiakademie Niedersachsen in Lüchow zu Gast, weitere 60 ehemalige Absolventinnen und Absolventen nahmen "online" aus ganz Niedersachsen an der Veranstaltung teil. Die Themen "Digitale Bildungsarbeit" und "Sicherung von Erfahrungswissen" zur Einführung eines polizeiinternen sozialen Netzwerks standen im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung, die den Alumni wieder eine Mischung aus Impulsvorträgen namhafter Referierender und diversen Möglichkeiten zur eigenen Mitgestaltung bot.

Seit 2017 lädt die Polizeiakademie Niedersachsen jedes Jahr ihre ehemaligen Absolventinnen und Absolventen ein, um im Kontext aktueller Themen die Alumni und damit die Angehörigen der Polizei Niedersachsen stärker zu vernetzen. Bedingt durch die Corona-Pandemie war es in diesem Jahr nicht möglich, die Veranstaltung am 08. und 09. Juli 2020 wie geplant mit 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Lüchow stattfinden zu lassen. So wurde in diesem Jahr in Anwesenheit des Landespolizeipräsidenten Axel Brockmann nicht nur zum Thema "Digitale Transformation" referiert, vielmehr wurde die digitale Vermittlung von Inhalten in neuen Formaten praktiziert: Zeitgerecht wurde in Lüchow eine LED Wall installiert, mit verschiedenen Kameraperspektiven live gestreamt sowie Referentinnen und Referenten für Liveinterviews zugeschaltet. Die Teilnehmenden zeigten sich begeistert - das Organisationteam glücklich, dass alles wie geplant funktionierte.

Was bedeutet "Digitale Transformation" für die Polizeiakademie Niedersachsen?

Digitale Transformation bedeutet für die Polizeiakademie Niedersachsen mit der richtigen Kommunikation wichtige Informationen, vorhandenes Wissen und wertvolle Erfahrungen zu sichern und die Informationen zielgruppengerecht auf neuen Wegen den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung zu stellen. Der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, zeigte sich vom Format und den Inhalten der Veranstaltung beeindruckt und unterstrich: "Mit dem digitalen Wandel verbinde ich insbesondere einen Wandel in der Bildungsarbeit. Ein Wandel ist immer eine Herausforderung - es benötigt Zeit und fordert Engagement. Im November 2019 wurden wir als Digitaler Ort Niedersachsens ausgezeichnet. Das Thema und die Aufmachung der diesjährigen Alumni-Tagung stellen unter Beweis,dass wir die Zeit gut nutzten und weiterhin engagiert auf dem richtigen - innovativen und zukunftsorientierten Weg - sind."

Storytelling - Eine Methode für die Polizei Niedersachsen?

Gesetzte Impulse, neue Ideen und vermittelte Fertigkeiten sollen den Alumni die Möglichkeit geben, angesichts des demografischen Wandels den Verlust von wertvollem Fach- und Erfahrungswissen zu sichern. Eine Methode zum Erhalt von Erfahrungswissen ist das Durchführen von Interviews bzw. dem Erzählen-lassen von Geschichten. Storytelling muss gelernt sein: Mit der richtigen Frage- und Auswertetechnik soll die Weitergabe von Berufserfahrungen gesichert und in das neue polizeiinterne soziale Netzwerk eingebunden werden. "Der heutige Umgang mit Wissen ist ein anderer, als noch vor 20 Jahren. Es muss jederzeit verfügbar, komfortabel erreichbar und stets aktuell sein. Es bedarf demnach einer intensivieren Fokussierung auf eine digitale Wissensvermittlung. Zudem ist Wissen nicht nur reines Fachwissen. Gerade in einer Zeit, in der viele Kolleginnen und Kollegen die Polizei in den Ruhestand verlassen, verlässt auch ein unschätzbarer Fundus an Erfahrungswissen die Organisation. Dieses gilt es für nachfolgende Generationen zu sichern", so Till Maurer, Projektleiter "Digitaler Wissenstransfer" und Leiter der Koordinierungsstelle für Fortbildung an der Polizeiakademie Niedersachsen.

Nach Vorträgen rund um das Thema "Erhalt von Erfahrungswissen" und "Storytellling" konnten die Alumni in verschiedenen Workshops die Theorie direkt in die Praxis umsetzen und wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Weitergabe von Wissen erarbeiten

