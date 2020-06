Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: PA PI Einladung Minister Pistorius und MdB Esken besuchen Polizeiakademie in Nienburg

Nienburg (ots)

vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über Äußerungen zur Arbeit der Polizei, hat der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, die Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken (MdB), zu einem Informationsbesuch in die Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg eingeladen. Geplant ist die gemeinsame Teilnahme an einer Vorlesung und eine Diskussion mit Studierenden und Lehrenden.

Zum anschließenden Statement mit Minister Pistorius und Saskia Esken laden wir Sie ein:

Donnerstag, 11. Juni 2020, ab 16:45 Uhr, in der Polizeiakademie Niedersachsen, Bürgermeister-Stahn-Wall 9, 31582 Nienburg/Weser

Wir werden ebenfalls versuchen, Interviews mit Studierenden und Lehrenden sowie dem Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, zu ermöglichen.

Auf Grund der niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus bitten wir Sie, sich bis spätestens Donnerstag, 11.06.2020, 12:00 Uhr, verbindlich anzumelden (pressestelle@akademie.polizei.niedersachsen.de). Wir bitten darum, während der Statements die Hygiene- und Abstandsregeln auf Grundlage des Hygieneplans der Polizeiakademie Niedersachsen zu beachten sowie einen Mund-Nasen-Schutz während des gesamten Termins mitzuführen und ausreichend lange Tonangeln mitzubringen.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter den u.s. Erreichbarkeiten. Neben Frau Mischel und Herrn Steuer aus der Pressestelle des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (MI), wird auch Frau Höft als Pressesprecherin der Polizeiakademie Niedersachsen (PA) den Termin vor Ort begleiten.

