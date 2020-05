POL-AK NI: Corona: Polizeiakademie Niedersachsen nimmt sukzessive Lehrbetrieb an den Standorten wieder auf

Polizeiakademie Niedersachsen

Nienburg, Oldenburg, Hann. Münden (ots)

Seit dem 16. März 2020 war an den Standorten der Polizeiakademie Niedersachsen (PA NI) der reguläre Studien- und Akademiebetrieb wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Durch ein schnelles Umschwenken auf digitale Lehre konnten in den letzten sieben Wochen sehr viel Studieninhalte vermittelt werden, immerhin wurden bis dato auf diesem Wege mehrere Tausend Unterrichtsstunden onlinebasiert abgehalten. Zudem wurden Ende März 250 Studierenden zum erfolgreichem Studienabschluss gebracht und in die Polizeidirektionen versetzt sowie am 1. April knapp 200 neue Studierende eingestellt. Ziel der PA NI war und ist es, die aktuell rund 3.700 Polizeistudierenden möglichst im Rahmen der Regelstudienzeit von drei Jahren erfolgreich durch das Studium zu bringen, um so den personellen Nachersatz für die niedersächsische Polizei sicherzustellen. Seit dem Aussetzen der Präsenzunterrichte stand für die PA NI die Frage im Fokus der Überlegungen und Planungen, wann und wie wieder in den Präsenzbetrieb übergegangen werden kann. Ab Montag, 04.05.2020, wird nun sukzessive zu einem präsenzbasierten Lehrbetrieb zurückgekehrt. Die PA NI startet an den drei Standorten zunächst mit ausgewählte Studiengruppen aus zwei Einstellungsjahrgängen, darunter die neuen Kommissaranwärterinnen und -anwärter, die am 01.April 2020 präsenzfrei ihr Studium bei der PA NI begonnen hatben. Sie werden am Montag nach fünf Wochen Onlinevorlesungen nun erstmals ihren Studiencampus betreten. Die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs erfolgt mit insgesamt 12 Studiengruppen (rund 300 Studierende) an den drei Studienorten der PA NI in Nienburg, Oldenburg und Hann. Münden. In den nächsten Wochen (ab 11. Mai) soll der Betrieb dann ausgeweitet werden und auch wieder den Standort Lüchow mit einbeziehen, wo praktische Polizeitrainings stattfinden. Da der Polizeiberuf eben nicht nur kognitive Kompetenzen, sondern auch praktische Fertigkeiten und körperlichen Fähigkeiten erfordert, liegen insgesamt die Schwerpunkte bei Wiederaufnahme des Betriebs in den praktischen Trainings, die nicht in der digitalen Welt, sondern nur durch körperliche Anwesenheit machbar sind. Trainingseinheiten mit direktem Körperkontakt werden aus Gründen des Infektionsschutzes jedoch weiterhin ausgesetzt. Die PA NI hat einen umfassenden Hygieneplan mit umfangreichen Schutzmaßnahmen und Verhaltenshinweisen erstellt. Danach zu handeln wird ein wesentlicher Baustein zum Erfolg sein. Aufgrund der hohen Anforderungen an den Infektionsschutz wird die schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs zudem unter ständiger Neubewertung der Situation erfolgen. Von einer Rückkehr zum Normalbetrieb kann insofern bei weitem noch nicht die Rede sein. Da die onlinebasierte Vermittlung der theoretischen Studieninhalte erheblich zur personellen Entzerrung und damit zur Reduzierung der Personenanzahl in den Liegenschaften beiträgt, wird die PA NI diese Form der Lehrstoffvermittlung in der nächsten Zeit weiterhin intensiv nutzen. "Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Stammpersonal wie Studierende, steht bei der sukzessiven Öffnung unserer Akademie selbstverständlich an erster Stelle", betont Carsten Rose, Direktor der PA NI. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit viel Engagement, Einsatz, zum Teil auch Improvisationsvermögen und Kreativität dafür gesorgt, dass wir am Montag unsere Türen - wenn auch zumindest nur ein Stück weit - wieder öffnen können. Mit den sehr umfangreichen und auf unsere konkrete Studiensituation zugeschnittenen Hygienemaßnahmen haben wir eine solide Grundlage für ein Studium in Corona-Zeiten geschaffen. Wir freuen uns sehr, dass in den nächsten Tagen wieder Studierende an den Studienorten zu sehen sein werden", so Rose. Ab dem 11. Mai sollen in Hann. Münden auch die seit März unterbrochenen Auswahlverfahren wiederaufgenommen werden. Ziel ist, zum 1. Oktober gut 600 neue Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter einzustellen. Selbstverständlich erfolgen auch hier die einzelnen Auswahlschritte unter strenger Beachtung der geltenden Regelungen zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-Virus. So werden die computergestützten Einstellungstests in der eigens dafür umgestalteten Aula stattfinden. Dort, wo sonst vor 200 Studierende Vorlesungen laufen, werden dann unter nahezu vollständiger Sperrung des Gebäudes für den sonstigen Akademiebetrieb im Schichtbetrieb zeitgleich maximal 38 Bewerberinnen und Bewerber getestet. Fortbildungsveranstaltungen, die unter Verantwortung der PA NI liegen, finden hingegen bis voraussichtlich mindestens Ende Mai weiterhin nicht statt. "Ich freue mich, dass trotz der stark einschränkenden Regelungen wieder Leben in unsere Liegenschaften kommt. '7 Wochen ohne' ist vorbei - jetzt geht es langsam wieder los", so Direktor Rose.

